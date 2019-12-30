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Antalya'da kar kalınlığı yer yer 40 santime ulaştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.12.2019 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019
ANTALYA'DA KAR KALINLIĞI YER YER 40 SANTİME ULAŞTI

'nın ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece yarısı yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı. Kaş ilçesinde yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması başlatıldı.

'nın turizm merkezlerinden 'ın Gömbe ve Sütleğen Mahallesi karla kaplandı. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece yarısı yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, ekipler karla kaplanan yollarda çalışma başlattı. Bölgede sorunun giderilmesi için Kaş Belediyesi ve kara yolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Antalya'da kar kalınlığı yer yer 40 santime ulaştı ANTALYA'DA KAR KALINLIĞI YER YER 40 SANTİME ULAŞTI

Özelikle Gömbe ve Sütleğen Mahallesi'nde, ekipler 2 greyder ve 2 kepçe ile yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçe merkezinde kar yağışının olmadığını belirterek, yüksek kesimlerde karla kaplanan yollarda ekiplerin yoğun çalışma yaptığını söyledi.

Bölgede kar yağışının devam ettiği bildirildi.

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