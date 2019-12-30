Bingöl merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
Giriş Tarihi: 30.12.2019
Bingöl merkezli İstanbul ve Mardin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. askın yapılan adreslerde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler sorguya alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin deşifresini sağlamak ve faailiyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyon düzenledi.
EŞ ZAMANLI BASKIN
Bingöl merkezli operasyonda, İstanbul ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 16 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda baskın yapılan adreslerde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler sorguya alındı.
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