Talihsiz genç kamyonun lastiklerine sıkışarak can verdi
Giriş Tarihi: 29.12.2019 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bisikleti ile ara sokaktan caddeye çıkan Suriye uyruklu Abdülmelik Nejar'a (20), kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun lastikleri altında sıkışan Nejar, hayatını kaybetti.Kaza, saat 02.30 sıralarında Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Bulvarı'nda meydana geldi. Suriye vatandaşı olduğu öğrenilen Abdülmelik Nejar, bisiklet ile ara sokaktan ana caddeye çıkarken, S.A. yönetimindeki 35 AIN 807 plakalı kamyon Nejar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Nejar, kamyonun altına girip sürüklenerek arka lastiklerde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. 110 AKS ekipleri, kamyonun lastiklerine sıkışan Nejar'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu talihsiz genç kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nejar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Nejar'ın ölüm haberini alan yakınları ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi.
Polis ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çekerek yolda önlem aldı. Ekipler, kamyon sürücüsü S.A.'yı polis otosuna alarak karakola götürüldü. Kamyon sürücüsü S.A.'nın karakoldaki ilk ifadesinde, Abdülmelik Nejar'ı görmediğini söylediği öğrenildi.
Öte yandan, talihsiz gencin cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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