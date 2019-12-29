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İstanbul'da bariyerlere çarpan cipteki 3 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.12.2019 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019
İSTANBUL'DA FECİ KAZA

Bağcılar'da bariyerlere çarpan cipteki 3 kişi yaralandı. nedeniyle bir süre kontollü olarak ulaşımın sağlandığı TEM yolu, bariyerlerin kesilmesiyle cipin bulunduğu yerden çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası normale döndü.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 UPF 93 plakalı cip, TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkisinde yol ayrımındaki bariyerlere çaptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ve yanında bulunan 2 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

nedeniyle bir süre kontollü olarak ulaşımın sağlandığı TEM yolu, bariyerlerin kesilmesiyle cipin bulunduğu yerden çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası normale döndü.


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