Sarıyer'deki istinat duvarının yıkılma anı kamerada

Sarıyer’de aşırı yağış sonrası Çayırbaşı Tüneli girişindeki istinat duvarının yıkıldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından caddedeki toprağın kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

Sarıyer Çayırbaşı Tüneli Maslak istikametinde bulanan istinat duvarı saat 20.30 sıralarında aşırı yağış nedeniyle yıkılmış ve yaşanan toprak kayması nedeniyle bir araç zarar görmüş ve caddenin toprakla dolması nedeniyle cadde trafiğe kapatılmıştı.

Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından caddedeki toprağın kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü. Aşırı yağış nedeniyle istinat duvarının yıkıldığı o anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, trafik akışının olduğu caddenin kenarında bulunan istinat duvarının yıkıldığı, bir aracın da zarar gördüğü ve caddedeki araçların son anda durduğu görülüyor.