Anne ve babasına kızan çocuk, jandarmayı harekete geçirdi!
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, anne babasının kendisini dövüp, sokağa attığını öne süren 12 yaşındaki Polat Ç.'nin, ahırda çalıştırılmasına kızdığı için yalan söylediği ortaya çıktı. Jandarma tarafından gözaltına alınan anne-baba serbest bırakılırken, küçük çocuğun kolundaki kırığın ise inek tepmesi nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.
Yalvaç'a bağlı Hüyüklü beldesinde dün akşam yaşanan olayda, Polat Ç., teyzesinin yanına gidip, jandarmayı aradı. Anne-babasının kendisini dövdüğünü ardından da sokağa attığını iddia etti. Hastaneye götürülen çocuğun sol kolunda kırık olduğu belirlendi. Jandarma anne-babayı gözaltına alıp, karakola götürdü.
UZMANLAR AİLEYLE GÖRÜŞTÜ
Polat Ç., daha sonra ise jandarmaya, evlerinin ahırında bulunan ineğin koluna teptiğini bu nedenle kırık oluştuğunu söyledi. Çocuk, anne-babasına kendisini ahırda çalıştırdıkları için kızdığını bu nedenle de yalan söylediğini ifade etti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Yalvaç Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü uzmanları, çocuk ve anne-babayla ayrı ayrı görüştü. Polat Ç. aynı yönde anlatımlarda bulununca, anne-baba savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
'BENİM ÇOCUK DÖVECEK HALİM Mİ VAR'
Tepkiler nedeniyle çocuklarını da alıp başka bir beldedeki yakınlarının yanına giden baba Mutlu Ç., "Üç ay önce kırılan sol bacağımdan ameliyat oldum. Halen çalışamaz durumdayım. Ortaokul öğrencisi oğlumda karaciğer yetmezliği var. Bu nedenle 95 kiloya kadar ulaştı. Doktorlar, sürekli hareket etmesi gerektiğini söyledi. Ben de evdeki günlük işlerde çalıştırıyorum. Ben çocuklarım dünyaya geldiğinde dünyanın en mutlu insanıydım. Kim evladına kötü muamele eder Bacağımdan dolayı çalışamıyorum, en büyük çocuğum olan Polat'a annesine yardım etmesi konusunda ısrar ediyorum. Hem ev işlerine yardımcı oluyor hem de sağlığı için hareket etmiş oluyor. Benim çocuk dövecek halim mi var? Asla bir dövme olayı yok" dedi.
'BİR SÜRÜ HAKARETE UĞRADIM'
Yaz döneminde baldızıyla aralarında husumet başladığını da aktaran Mutlu Ç., "O günden bu yana kafayı bize taktı. Çocuğun aklına girdi; 'Seni alırlar sosyal hizmetlerde güzelce yetiştirir, okutur sonra memurluğa atanırsın' diyormuş. Çocuğu brandanın altına saklamış, jandarma geldiğinde çıkarmış. Hastaneye gittiklerinde pansuman yapan sağlık görevlisi fotoğrafını çekip, sosyal medyada yayınlamış. Bir sürü hakarete uğradım. Pazartesi günü bu konuyla ilgili hukuki hakkımı arayacağım. Ben çocuğumu dövmedim de kovmadım da" diye konuştu.
'İNTİKAM İÇİN YAPTIM'
Okul öncesi ve sonrasında, annesine yardım için 30 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra girdiğini anlatan Polat Ç. de şöyle konuştu:
"İnek beni tepti. Babam, annem beni ahırda çalıştırdıkları için kızıyordum. Babamla annemden intikam almak için teyzemin yanına gidip, jandarmayı aradım. Beni ahırda çalıştırmayacaklarına söz versinler şikayetimi geri çekeceğim."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İstanbullular dikkat! Bu yolar kapalı
- Cin zannettiği kızını öldürdü
- Ölüm satacaklardı! Ekipler "Dur" dedi...
- Kasksız motosiklet sürücüsü cama kafa attı
- Böyle düğün salonu görülmedi!
- Zonguldak'ta trafik kazası!
- Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı başladı...
- Çorum’da halk otobüsünde taciz skandalı!
- İstanbul'a kar uyarısı! Alarma geçtiler...
- Meteoroloji'den fırtına uyarısı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2019'da hangi şehirde hava kirliliğinin yüksek seviyelere çıkmasının ardından hangi şirket temiz hava satmaya başlamıştır?
- Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi unvanını hangisini oynayarak kazandı?
- Sermet Erkin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Sermet Erkin kaç yaşında, nereli?
- Masterchef Güzide kimdir? Masterchef Güzide eşi ne iş yapıyor? Güzide’nin evi nerede?
- Masterchef finalistleri kim oldu? 29 Aralık Masterchef Türkiye finaline kimler kaldı?
- Masterchef’te kim elendi? 28 Aralık Masterchef kim gitti? Masterchef son bölümde…
- Masterchef final ne zaman? Masterchef şampiyonu ne zaman belli olacak?
- 28 Aralık Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! – ATV
- Galatasaray Antalyaspor maçı canlı anlatım izle! | VİDEO
- Sigara fiyatları ne kadar olacak? 2020’de sigaraya zam var mı? İşte, sigara fiyat listesi!
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Türkiye’nin “otomobil” macerası! Devrim arabası kaç yılında yapıldı? Devrim arabası hikayesi nedir?