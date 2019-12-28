Osmaniye'de öldürülen Tuğba Kaya'nın katili babası çıktı
Osmaniye'de vurularak öldürülen 23 yaşındaki Tuğba Kaya'nın katil zanlısı babası çıktı. Olaydan sonra gözaltına alınan baba İsmail Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Osmaniye'de yaşayan Tuğba Kaya (23), evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Evinde tabancayla vurularak öldürülen Tuğba Kaya'nın katil zanlısı, hayvancılık yapan babası İsmail Kaya olduğu ortaya çıktı.
Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi Tuğba Kaya'nın kaldığı evden gelen silah seslerini duyan komşuları, polise ihbarda bulundu. Gelen polis ve sağlık ekipleri Kaya'yı tabancayla vurulmuş halde ağır yaralı buldu. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cesedi, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Genç kadının kim tarafından neden öldürüldüğünün belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
KATİL ZANLISI BABASI ÇIKTI
Evinde tabancayla vurularak öldürülen Tuğba Kaya'nın katil zanlısı, hayvancılık yapan babası İsmail Kaya olduğu ortaya çıktı.
Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan İsmail Kaya'nın, kızı ile tartıştığını, sözlerini dinlemeyince, belinde taşıdığı tabancayla kızını öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Sorgusu tamamlanan katil zanlısı baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı
- 1 çocuk annesi kadın evinde öldürüldü
- Boğaz'daki kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
- Depreme canlı yayında yakalandı
- Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı! Youtube videosu milyonlar izlendi
- Müge Anlı 27 Aralık Cuma tek parça full izle
- Mide bulandıran cinayeti detaylarını anlattı
- Halk otobüsünün açık kapısından düşen kadın hayatını kaybetti
- Üniversite öğrencilerinden Turkuvaz Medya Grubu'na ödül
- Savcı Küçük ve yeğeninin katili terörist bulundu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Türkiye’nin “otomobil” macerası! Devrim arabası kaç yılında yapıldı? Devrim arabası hikayesi nedir?
- Yılbaşı haftasında diziler yayınlanacak mı? Diziler tatile girecek mi?
- 26 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef son bölüm eleme adayları kimdir?
- Niğde’de yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Niğde kar tatili var mı? Niğde Valiliği açıklaması…
- Jandarma lise mezunu personel alımı için son gün 5 Ocak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- EGM 84 personel alımı yapacak! EGM personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? Maliyeti belli oldu…
- 27 Aralık Nevşehir’de okullar tatil mi? Nevşehir yarın okullar tatil mi kar tatili için açıklama var mı?
- 27 Aralık Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi?
- 2020 bekar AGİ ücreti ne kadar? Evli 2 çocuklu AGİ kaç lira? AGİ asgari ücretin içinde mi?
- Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?