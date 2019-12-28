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Malatya'da alkollü sürücü iş yerine daldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.12.2019 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019
GÖRÜNTÜLER SABAH ÇEKİLDİ! EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Malatya'da alkollü olduğu ileri sürülen sürücü elektrik direğine çarptıktan sonra iş yerine daldı. Araçta ve işyerinde maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay,Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Kırçuval Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü elektrik direğine çarptıktan sonra iş yerine girdi.

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