Beyoğlu'nda “Hanuka ve Noel Bayramı” nedeniyle bu yollar kapalı

İstanbul Beyoğlu’nda “Hanuka ve Noel Bayramı” tören kutlamaları ile ilgili alınan tedbirler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Alınan önlemler kapsamında bazı yollar saat 09.00'dan itibaren araç trafiğine kapatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Beyoğlu'ndaki "Hanuka ve Noel Bayramı" töreni kutlamaları kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurmuştu. Alınan önlemler kapsamında bazı yollar saat 09.00'dan itibaren araç trafiğine kapatıldı.

-GÜZERGAHLAR-

Büyük Hendek Caddesi, İlk Belediye Caddesi, Şair Ziya Caddesi, Galip Dede Caddesi ve bu caddelere çıkan tüm yollar trafiğe kapatılırken emniyet yetkilileri alternatif güzergahlar olarak ise İlk Belediye Caddesi-Ensiz Sokak istikameti, Şair Ziya Caddesi-Yanık Kapı Sokak istikameti, Galip Dede Caddesi-Lüleci Hendek Caddesi ve Yüksek Kaldırım Caddesi ile Bankalar Caddesi istikameti, Meşrutiyet Caddesi ve Serdar-ı Ekrem Caddesi ile Kumbaracı Yokuşu Sokak olarak belirledi.