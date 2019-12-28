Tekirdağ’da yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içkiler ele geçirildi
Tekirdağ’da, polisin yaptığı operasyonlarda, yılbaşında piyasaya sürülmek istenen litrelerce sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Polis, kaçak ve sahte içkileri piyasaya sürmek isteyen şüphelilere ilgili kanun maddesi üzerinde işlem yaptı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında sahte içkilerin piyasaya sürüleceğini belirledi. Ekipler, şüphelileri belirleyerek, merkez Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki 23 ayrı adreste arama yaptı.
POLİS İŞLEM YAPTI
Aramalarda 5 iş yerinde 236,5 litre satışa hazır vaziyette el yapımı şarap, 110 şişe 1,5 litrelik mükerrer bandrollü şarap, 232 şişe farklı marka ve ebatlarda gümrük kaçağı içki, 98 litre el yapımı rakı, 80 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Polis, kaçak ve sahte içkileri piyasaya sürmek isteyen şüphelilere ilgili kanun maddesi üzerinde işlem yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Osmaniye'de öldürülen kadının katili...
- Savcı Küçük ve yeğeninin katili terörist bulundu
- Genç mühendis Halit Ayar'ın katilleri hakim karşısına çıktı! Cinayeti böyle anlattı
- Akdeniz’de korkutan deprem!
- Görüntüler sabah çekildi! Ekipler alarma geçti
- Çorum’da halk otobüste taciz skandalı!
- Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı! Youtube videosu milyonlar izlendi
- 14 yaşındaki çocuğun ölüm oyunu
- Isparta'da ailesi tarafından darp edilen çocuk sokağa atıldı
- Hepsi midesinden çıktı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Türkiye’nin “otomobil” macerası! Devrim arabası kaç yılında yapıldı? Devrim arabası hikayesi nedir?
- Yılbaşı haftasında diziler yayınlanacak mı? Diziler tatile girecek mi?
- 26 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef son bölüm eleme adayları kimdir?
- Niğde’de yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Niğde kar tatili var mı? Niğde Valiliği açıklaması…
- Jandarma lise mezunu personel alımı için son gün 5 Ocak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- EGM 84 personel alımı yapacak! EGM personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? Maliyeti belli oldu…
- 27 Aralık Nevşehir’de okullar tatil mi? Nevşehir yarın okullar tatil mi kar tatili için açıklama var mı?
- 27 Aralık Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi?
- 2020 bekar AGİ ücreti ne kadar? Evli 2 çocuklu AGİ kaç lira? AGİ asgari ücretin içinde mi?
- Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?