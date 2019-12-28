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Tekirdağ’da yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içkiler ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.12.2019
ÖLÜM SATACAKLARDI! EKİPLER DUR DEDİ...

Tekirdağ’da, polisin yaptığı operasyonlarda, yılbaşında piyasaya sürülmek istenen litrelerce sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Polis, kaçak ve sahte içkileri piyasaya sürmek isteyen şüphelilere ilgili kanun maddesi üzerinde işlem yaptı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında sahte içkilerin piyasaya sürüleceğini belirledi. Ekipler, şüphelileri belirleyerek, merkez Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki 23 ayrı adreste arama yaptı.

POLİS İŞLEM YAPTI

Aramalarda 5 iş yerinde 236,5 litre satışa hazır vaziyette el yapımı şarap, 110 şişe 1,5 litrelik mükerrer bandrollü şarap, 232 şişe farklı marka ve ebatlarda gümrük kaçağı içki, 98 litre el yapımı rakı, 80 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Polis, kaçak ve sahte içkileri piyasaya sürmek isteyen şüphelilere ilgili kanun maddesi üzerinde işlem yaptı.

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