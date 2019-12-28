Son dakika: Meteoroloji'den Ege için fırtına uyarısı
Giriş Tarihi: 28.12.2019
Son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu. Fırtınanın salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
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