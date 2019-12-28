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Son dakika: Meteoroloji'den Ege için fırtına uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.12.2019
METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Son dakika haberine göre; Genel Müdürlüğünce Denizi için uyarısında bulunuldu. Fırtınanın salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, rüzgarın, Kuzey ve Orta 'de yarın kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde , yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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