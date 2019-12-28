Cin zannettiği kızını öldürdü
Osmaniye'de 23 yaşındaki iki çocuk annesi Tuğba Kaya'nın öz babası tarafından cin zannedilerek silahla vurulup öldürüldüğü ortaya çıktı. Kızını öldüren baba, "Ben kızımı vurmadım. Benim vurduğum kişi insan kılığına girmiş bir cindi.'' diyerek kızını öldürdüğünü kabul etmedi.
Osmaniye'de, hayvancılık işi ile uğraşan İsmail Kaya, 23 yaşındaki kızı Tuğba Kaya'yı, cin zannederek silahla vurup öldürdü.
TARLADA CİN GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ
Baba Kaya evinin yakınındaki tarlada gezerken, çamur olan tarlaya saplandı. Üzeri çamur haldeyken çiftlik evine gelen İsmail Kaya, üzeri neden çamur olduğunu soran yakınına "Tarlada cin gördüm. Şimdi onları vuracağım" diyerek tabancasını alıp tekrar tarlaya gitti.
KIZINI KARŞISINDA GÖRÜNCE ATEŞ ETTİ
Tarlada 15 el rastgele ateş eden İsmail Kaya, evin yakınlarına geri dönüp tabancasını yeniden doldurdu. Ardından kızını karşısında görünce, tabancasını çekip kızının başına ateş etti ve arkasını dönüp olay yerinden uzaklaştı.
TESLİM OLDU
Polise gidip "Teslim olmaya geldim. Ben bir adam öldürdüm. Ama o bir cindi insan kılığına girmiş" diyerek teslim oldu. Gözaltına alınan İsmail Kaya'ya sorgusunun ardından yakınları ile görüşme izni verildi.
''BEN KIZIMI VURMADIM, BENİM VURDUĞUM KİŞİ BİR ADAMDI''
Telefon ile bir yakınıyla görüşen yaşlı adama kızını vurduğu ve öldüğü söylendi. Gözyaşlarına boğulan İsmail Kaya, "Ben kızımı vurmadım. Benim vurduğum kişi bir adamdı" diyerek kızını öldürdüğünü kabul etmedi.
TUTUKLANDI
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Meteoroloji'den fırtına uyarısı
- Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı başladı...
- Çorum’da halk otobüsünde taciz skandalı!
- Zonguldak'ta trafik kazası!
- İstanbul'a kar uyarısı! Alarma geçtiler...
- Ölüm satacaklardı! Ekipler "Dur" dedi...
- Kasksız motosiklet sürücüsü cama kafa attı
- İstanbullular dikkat! Bu yolar kapalı
- Böyle düğün salonu görülmedi!
- Anne ve babasına kızan çocuk, jandarmayı harekete geçirdi!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sermet Erkin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Sermet Erkin kaç yaşında, nereli?
- Masterchef Güzide kimdir? Masterchef Güzide eşi ne iş yapıyor? Güzide’nin evi nerede?
- Masterchef finalistleri kim oldu? 29 Aralık Masterchef Türkiye finaline kimler kaldı?
- Masterchef’te kim elendi? 28 Aralık Masterchef kim gitti? Masterchef son bölümde…
- Masterchef final ne zaman? Masterchef şampiyonu ne zaman belli olacak?
- 28 Aralık Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! – ATV
- Galatasaray Antalyaspor maçı canlı anlatım izle! | VİDEO
- Sigara fiyatları ne kadar olacak? 2020’de sigaraya zam var mı? İşte, sigara fiyat listesi!
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Türkiye’nin “otomobil” macerası! Devrim arabası kaç yılında yapıldı? Devrim arabası hikayesi nedir?
- Yılbaşı haftasında diziler yayınlanacak mı? Diziler tatile girecek mi?
- 26 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef son bölüm eleme adayları kimdir?