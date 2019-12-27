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Üniversite öğrencilerinden Turkuvaz Medya Grubu'na ödül

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2019
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA ÖDÜL

 Medipol Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen "2. Medipol İK Ödülleri" 26 Aralık tarihinde törenle sahiplerini buldu.

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen "2. Medipol İK Ödülleri" 26 Aralık tarihinde törenle sahiplerini buldu.

Kavacık'taki Güney Kampüste, üniversitenin Kulübü tarafından düzenlenen törende, farklı sektörlerden çok sayıda firma ve kişi ödüle layık görüldü.

Törenin açılış konuşmalarını, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mehmet Babacan ile İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Pelin Vardarlıer gerçekleştirdi.

Programda iki ayrı kategoride 35 ödül sahiplerini buldu.

Turkuvaz Medya Grubu ödül töreninde İşletme Ödülleri kategorisinde "Yılın En Çok Yeni Mezun Çalıştıran Kurumu" ödülünü almaya layık görüldü. İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Direktörü Arzu Ardıç Çil ve ekibi ödülü aldı. Sn. Çil "Genç Yetenekler bizler için çok değerli. En büyük hedefimiz yeni mezun adayları eğitim ve gelişim süreçlerini tamamlayarak iş hayatına kazandırmaktır. Önümüzde çok büyük ve güzel projeler var. Ailesi olarak böylesine anlamlı bir kategoride ödüle layık görüldüğümüz için emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız dedi.

Özel Ödül Kategorisinde ise ATV Televizyonumuzda yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programının başarılı sunucusu Müge Anlı "Yılın En Beğenilen Gazetecisi" ödülünü almaya layık görüldü.

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