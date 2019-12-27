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1 çocuk annesi kadın evinde öldürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2019
1 ÇOCUK ANNESİ KADIN EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

'de yaşayan (23), evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Genç kadının kim tarafından neden öldürüldüğünün belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi 'nın kaldığı evden gelen silah seslerini duyan komşuları, polise ihbarda bulundu. Gelen polis ve sağlık ekipleri Kaya'yı tabancayla vurulmuş halde ağır yaralı buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cesedi, otopsi için Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Genç kadının kim tarafından neden öldürüldüğünün belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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