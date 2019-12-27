1 çocuk annesi kadın evinde öldürüldü
Giriş Tarihi: 27.12.2019
Osmaniye'de yaşayan Tuğba Kaya (23), evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Genç kadının kim tarafından neden öldürüldüğünün belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi Tuğba Kaya'nın kaldığı evden gelen silah seslerini duyan komşuları, polise ihbarda bulundu. Gelen polis ve sağlık ekipleri Kaya'yı tabancayla vurulmuş halde ağır yaralı buldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cesedi, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Genç kadının kim tarafından neden öldürüldüğünün belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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