27 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi kazası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2019 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019
İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ KAZASI

Son dakika haberine göre 'nda bir meydana geldi. Sarıyer Aşiyan'da "Songa İridium" adlı kargo gemisi karaya oturdu.

'nda bir meydana geldi. Sarıyer Aşiyan'da "Songa İridium" adlı kargo gemisi karaya oturdu.

Korku dolu anların yaşandığı olay ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Detaylar geliyor...

AHaber CANLI YAYIN




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN