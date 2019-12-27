Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi kazası

Son dakika haberine göre İstanbul Boğazı'nda bir gemi kazası meydana geldi. Sarıyer Aşiyan'da "Songa İridium" adlı kargo gemisi karaya oturdu.

İstanbul Boğazı'nda bir gemi kazası meydana geldi. Sarıyer Aşiyan'da "Songa İridium" adlı kargo gemisi karaya oturdu.



Korku dolu anların yaşandığı olay ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.



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