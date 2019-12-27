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27.12.2019

İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Görgü tanığı o anları A Haber'e anlattı |Video sondakika gelişmesi

İstanbul'da bir gemi Rumeli Hisarı'nda kıyıya çarptı. İlk belirlemelere göre İstanbul Boğazı'ndaki kazada can ve mal kaybı yaşanmadı. Geminin Liberya bandralı Songa Iridium olduğu öğrenildi. Olayı görgü tanığı Engin Demir o anları A Haber canlı yayınında anlattı.  Demir, "Ofisimiz kazanın olduğu bölgeye çok yakındı. Saat 12.15 sularındaydı. Ofisin balkonundan devamlı siren sesi duydum. Kesintisiz siren sesi sonrasında büyük bir sesle geldi. Geminin karaya çarptığını zannettim." ifadelerini kullandı.

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