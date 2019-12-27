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27.12.2019

İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Kaza anı kameraya anbean böyle yansıdı |Sondakika gelişmesi

Son dakika haberi... İstabul Boğazı'nda Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi karaya oturdu. Kaza anı anbean kameraya böyle yansıdı. Kaza sonrası İstanbul Boğazı deniz trafiği ulaşıma kapatıldı. Kaza sonrası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi.

Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu.

Alınan bilgiye göre, Ukrayna'nın Odessa limanından İstanbul'a gelen 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi.

Gemi İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı mevkisinde karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi.

BAKANLIKTAN KAZAYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, denizde kirlenme olmadığı ve hareket edebilir durumdaki geminin kıyı emniyeti tarafından çekileceği belirtildi.

Bakanlık boğaz trafiğinde aksama yaşanmayacağını duyurdu.

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