İzmir beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
İzmir'in deniz seviyesinden en yüksek bölgesi olan Ödemiş ilçesinin Bozdağ Mahallesi'ne kar yağdı. Bozdağ Kayak Merkezi civarındaki kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.
Ödemiş ilçesinin Bozdağ Mahallesi'ne akşam saatlerinde kar yağdı. Etkili olan kar ile birlikte ortaya kartpostalları aratmayan görüntüler çıktı. 2157 rakımlı Bozdağ zirvesi tamamen beyaza bürünürken, kar Bozdağ Mahalle merkezinde de etkili oldu. Çığ tehlikesi nedeniyle bu yıl da kapalı durumda olan Bozdağ Kayak Merkezinin çevresinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.
Çığ önleme projesi için çalışmaların devam ettiği Bozdağ Kayak Merkezi'nde sıcaklıklar gece saatlerinde eksi 3 olarak ölçüldü. Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre Bozdağ'da yılın son günlerinde de kar beklendiğini, bölgenin yeni yıla karla girebileceğini ifade eden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, kar mücadelesi konusunda hazır olduklarını açıkladı.
Eriş, "Yeryüzü cenneti Ödemiş'in ve tüm İzmir'in çatısı konumundaki Bozdağ bereketli kar yağışına kavuştu. Şu anda kar yağışı nedeniyle kapanan yolumuz yok. Biz kış için hazırlıklarımızı yaptık. Ekiplerimiz ve araçlarımız hazır. Kriz Masası oluşturuldu. Herhangi bir yardım çağrısında İzmir Büyükşehir Belediyemizle koordineli şekilde hemen müdahale edeceğiz. Bunun dışında tuzlama aracımız, iş makinelerimizle yollarımızı açık tutmak üzere çalışmaya hazırız. Yeni yıla kar yağışı ile girileceği tahmin ediliyor. Yeni yılı karla kutlamak isteyen herkesi Bozdağ ve Gölcük'e bekliyoruz" dedi.
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