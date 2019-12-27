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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2019
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI

D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Güzergahta sürekli olarak ring atan ekipler, hem kar temizleme hem de tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Bölgede öğleden sonra sağanağın ardından başlayan yağış etkisini daha da artırdı.

D-100 kara yolunun Karanlıkdere, Seymenler, Bakacak ve Elmalık mevkisinde etkili olan yağışa karşı kara yolları ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Güzergahta sürekli olarak ring atan ekipler, hem kar temizleme hem de tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Öte yandan, Anadolu Otoyolu'nun kesimi Viyadükler, Dağı Tüneli ve Elmalık mevkilerinde de yağış etkisini gösteriyor.

Kış lastiği olmayan araç sürücülerini bölgeyi kullanmamaları konusunda uyaran trafik ekipleri, sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, araçlarında çekme halatı ve takoz bulundurmalarını istedi.

Bu arada kara yolunun Bolu Dağı kesiminde de kar yağışının yanı sıra etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye düştü.

Öte yandan, kara yollarına ait kar küreme araçlarından biri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bankete düştü. Yaklaşık yarım saat süren kurtarma çalışmasının ardından araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bolu Dağı'nı kullanan araç sürücüleri, yolda durarak kar yağışını fotoğrafladı.

Bölgede görev yapan kara yolları ve polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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