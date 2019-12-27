Diyarbakır'da kucağında bebeği olan bir kadın kurşuna dizildi
Diyarbakır Yenişehir'de yaşayan Deniz K., kucağında bebeği varken silahla vuruldu. 4 kurşun ile vurulan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bebek polis tarafından koruma altına alınırken, cani saldırganlar hakkında soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır'da Deniz K. adlı kadın kucağında bebeğiyle kurşuna dizildi. 4 kurşun isabet eden talihsiz kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BEBEĞİ KUCAĞINDAYKEN...
Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis Semti Gevran Caddesi'nde bulunan Timuçin Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde apartmandan 4 el silah sesini duyan apartman görevlisi polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri silah sesinin geldiği dairenin kapısını açarak içeri girdi. İçeride Deniz K. kucağında bebeği ile beraber 4 kurşun isabet edilmiş halde ağır yaralı olarak bulundu.
KANLAR İÇİN BEBEĞİNE SARILARAK YARIM İSTEDİ
Ağır yaralı kadın kucağındaki bir buçuk yaşındaki bebeği korkmaması için ona sarılarak kanlar içerisinde yardım istedi. Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Deniz K. hayatını kaybetti. Kadının bir buçuk yaşındaki çocuğu ise polis tarafından koruma altına alındı.
Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından geniş çapta inceleme başlatılırken, Deniz K.'nın hayatına kast eden caninin yakalanması için operasyon başlatıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İzmir beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
- Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı
- Niğde’de yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Niğde kar tatili var mı? Niğde Valiliği açıklaması…
- 2 kardeşi taciz eden hademe gözaltına alındı
- 1970 model hurda aracın inanılmaz değişimi! Öyle bir hale getirdiler ki...
- Başkan Erdoğan, Akar'ın oğlunun nikah şahidi oldu
- Valilikten son dakika yağış uyarısı
- Ucuz taksi vaadiyle turistler kandırılıyor!
- İzmir'de ağaçlandırma seferberliği! Yanan ormanlar yeniden yeşillendiriliyor
- Vahşi doğada ender rastlanan olay!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye’nin “otomobil” macerası! Devrim arabası kaç yılında yapıldı? Devrim arabası hikayesi nedir?
- Yılbaşı haftasında diziler yayınlanacak mı? Diziler tatile girecek mi?
- 26 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef son bölüm eleme adayları kimdir?
- Niğde’de yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Niğde kar tatili var mı? Niğde Valiliği açıklaması…
- Jandarma lise mezunu personel alımı için son gün 5 Ocak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- EGM 84 personel alımı yapacak! EGM personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? Maliyeti belli oldu…
- 27 Aralık Nevşehir’de okullar tatil mi? Nevşehir yarın okullar tatil mi kar tatili için açıklama var mı?
- 27 Aralık Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi?
- 2020 bekar AGİ ücreti ne kadar? Evli 2 çocuklu AGİ kaç lira? AGİ asgari ücretin içinde mi?
- Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?
- Kuruluş Osman Abdurrahman Alp kimdir? Abdurrahman Alp geri mi döndü?