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Diyarbakır'da kucağında bebeği olan bir kadın kurşuna dizildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2019
KUCAĞINDA BEBEĞİYLE KURŞUNA DİZİLDİ

Yenişehir'de yaşayan Deniz K., varken silahla vuruldu. 4 kurşun ile vurulan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bebek polis tarafından koruma altına alınırken, cani saldırganlar hakkında soruşturma başlatıldı.

'da Deniz K. adlı kadın kucağında bebeğiyle kurşuna dizildi. 4 kurşun isabet eden talihsiz kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BEBEĞİ KUCAĞINDAYKEN...

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis Semti Gevran Caddesi'nde bulunan Timuçin Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde apartmandan 4 el silah sesini duyan apartman görevlisi polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri silah sesinin geldiği dairenin kapısını açarak içeri girdi. İçeride Deniz K. ile beraber 4 kurşun isabet edilmiş halde ağır yaralı olarak bulundu.

KANLAR İÇİN BEBEĞİNE SARILARAK YARIM İSTEDİ

Ağır yaralı kadın kucağındaki bir buçuk yaşındaki bebeği korkmaması için ona sarılarak kanlar içerisinde yardım istedi. Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Deniz K. hayatını kaybetti. Kadının bir buçuk yaşındaki çocuğu ise polis tarafından koruma altına alındı.

Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından geniş çapta inceleme başlatılırken, Deniz K.'nın hayatına kast eden caninin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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