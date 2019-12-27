Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Marmara ve birçok bölge için kar uyarısı | 27 Aralık 2019 hava durumu
27 Aralık 2019 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Diyarbakır, Batman, Siirt, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 27 Aralık 2019 Cuma hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Diyarbakır, Batman, Siirt, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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