27 Aralık 2019, Cuma
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Marmara ve birçok bölge için kar uyarısı | 27 Aralık 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2019
MARMARA VE BİRÇOK BÖLGE İÇİN KAR UYARISI

2019 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, , , , Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile , ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, , , , ve çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 'nun güneydoğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 27 Aralık 2019 Cuma hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, , , , Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile , ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, , , , ve çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 'nun güneydoğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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