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Ordu Valiliğinden son dakika yağış uyarısı: Yarın akşama kadar etkili olacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
VALİLİKTEN SON DAKİKA YAĞIŞ UYARISI

Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları yaşanabileceğine dikkat çekildi. Özellikle kıyı kesimlerde kuvvetli ve metrekareye 40-70 kilogram yağış olacağı tahmin ediliyor...

Valiliğinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan uyarılarda, il genelinde bu gece başlaması tahmin edilen yağışların, yarın akşam saatlerine kadar etkili bir şekilde devam edeceğine dikkat çekilerek, "Özellikle kıyı kesimlerinde kuvvetli ve metrekareye 40-70 kilogram olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara, sel, su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasından alınan verilere göre, yağışlı havanın salı gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

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