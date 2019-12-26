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Son dakika: Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2019
O İLÇELERDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Son dakika haberi: 'ın Sincik ilçesi merkezi ile bazı köy okullarında yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde ise bazı mahallelerdeki okullarda kar nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü , AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Aydın, "Yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı 27 Aralık Cuma günü ilçe merkezindeki okulların tamamı ile İnlice beldesi, Alancık, Yarpuzlu, Eski Köy, Peyizge, Karaköse, Sakız, Serince, Hecik, Punarbaşı, Karasu köy okulları tatil edildi." dedi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde bazı mahallelerdeki okullarda kar nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamalarda, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Çağlayancerit'in Bozlar ve Helete mahalleleri haricindeki tüm okullar tatil edildi.

Onikişubat'ta Tekir Kısıklı İlkokulu, Tekir İlk/Ortaokulu, Tekir Çok Programlı Lisesi, Hacıveliler Yeşilgöz İlk/Ortaokulu, Kumarlı İlk/Ortaokulu, Çukurhisar İlk/Ortaokulu, Ömer Selver Doğan İlk/Ortaokulu ve Çevrepınar İlk/Ortaokulu ile Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz bölgesindeki Baydemirli Başpınar İlkokulu, Ağabeyli İlkokulu, Kemallı Ortaokulu, Başdervişli İlk/Ortaokulu, Budaklı Köseler İlkokulu, Beşenli İlk/Ortaokulunda eğitime ara verildi.

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