Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar ve sağanak uyarısı | 26 Aralık 2019 hava durumu
26 Aralık 2019 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars ve Muş çevrelerinin yağışlı, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Erzurum, Kars ve Muş çevreleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 26 Aralık 2019 Perşembe hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Erzurum, Kars ve Muş çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
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