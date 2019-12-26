26 Aralık 2019, Perşembe
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar ve sağanak uyarısı | 26 Aralık 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2019
DONACAĞIZ! METEOROLOJİ'DEN KAR VE SAĞANAK UYARISI...

26 Aralık 2019 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, İç Ege, , , Batı ve Orta , ’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile , Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir, , , , ve çevrelerinin yağışlı, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Erzurum, Kars ve Muş çevreleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 26 Aralık 2019 Perşembe hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Ege, , , Batı ve Orta , 'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile , Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir, , , , ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Erzurum, Kars ve Muş çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş, , ve çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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