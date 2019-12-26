TEM'de kontrol için aracından indi kaza sonucu hayatını kaybetti
İstanbul'dan aldığı bir minibüs ve otomobili Mersin'e götürmek için yola çıkan 32 yaşındaki Enes Cılız, Sakarya Sapanca TEM Otoyolu üzerinde durdu. Araç yüklü römorkun patlayan lastiğini kontrol etmek için inen Cılız, tırın çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek can verdi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolu'nda oto kurtarıcının arkasına bağlı otomobil yüklü römorkun patlayan lastiğini kontrol etmek için aracından inen sürücü, hızla gelen tırın çarpması sonucunda metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti.
Kaza, Sakarya'nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolu Sapanca gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enes Cılız (32) 33 CVN 24 plakalı özel bir firmaya ait oto kurtarıcısı ile İstanbul'dan aldığı bir minibüs ve otomobili Mersin'e götürmek için yola çıktı.
EM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan Enes Cılız, çekiciye bağlı otomobil yüklü römorkun tekerinin patladığını fark etti. Cılız, patlayan lastiği kontrol etmek için aracı durdurdu. Araçtan inen Enes Cılız'a aynı yönden hızla gelen N.İ. yönetimindeki 34 PG 426 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisi ile Enes Cılız metrelerce sürüklenirken, tır demir bariyerlere çarparak durabildi.
TIR METRELERCE SÜRÜKLEDİ VE...
Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Cılız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Cılız hayata döndürülemedi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kazanın yaşandığı şeridi trafiğe kapattı. Ekipler alınan güvenlik önlemlerinin ardından olay yerinde incelemelerde bulundu.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Cılız'ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafiğin kontrollü olarak sağlandığı yolda yaklaşık 1 saat sonra trafik normale döndü. Tır sürücüsü N.İ. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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