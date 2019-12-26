Son dakika: Balıkesir'de peş peşe 3 deprem!

Son dakika haberine göre; Balıkesir bu sabah yaşanan art arda depremlerle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, Balıkesir'de 1 saat içinde büyüklükleri 3.5, 2.2 ve 3.2 arasında değişen 3 depremin meydana geldiği belirtildi.

Balıkesir'de bu gece 04.55 sıralarında Richter Ölçeği'ne göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.8 kilometre olduğu belirtildi.

Bölgedeki ikinci deprem 05.01'de, 2.2 büyüklüğünde ve 9.2 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Saat 05.55 sıralarında meydana gelen üçüncü depremin ise 3.2 büyüklüğünde olduğu ve yerin 6.9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.