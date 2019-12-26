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Son dakika: Balıkesir'de peş peşe 3 deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2019
BALIKESİR'DE PEŞ PEŞE 3 DEPREM!

Son dakika haberine göre; bu sabah yaşanan art arda depremlerle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, Balıkesir'de 1 saat içinde büyüklükleri 3.5, 2.2 ve 3.2 arasında değişen 3 depremin meydana geldiği belirtildi.

'de bu gece 04.55 sıralarında Richter Ölçeği'ne göre 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.8 kilometre olduğu belirtildi.

Bölgedeki ikinci deprem 05.01'de, 2.2 büyüklüğünde ve 9.2 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Saat 05.55 sıralarında meydana gelen üçüncü depremin ise 3.2 büyüklüğünde olduğu ve yerin 6.9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

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