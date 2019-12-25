Son dakika: Zonguldak'ta maden ocağında patlama: 1 ölü
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
SON DAKİKA HABERi: Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak maden ocağında, ilk belirlemelere göre, metan gazı patlaması meydana geldi. Patlamada 1 işçi ağır yaralandı, 2 işçi ise ocakta mahsur kaldı. Patlama sonrası mahsur kalan iki işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde bir işçinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.Gelik beldesindeki ormanlık arazide bulunan kaçak maden ocağında, saat 11.00 sıralarında, metan gazı patlaması meydana geldi. Ocaktan dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine olay yerine TTK tahlisiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamada ağır yaralanan işçi Bahri Yeniay (51), ocaktan çıkarıldı. Sağlık görevlileri, vücudunda yanıklar oluşan Yeniay'a ilk müdahalede bulundu.
Bahri Yeniay, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
BİR İŞÇİ ÖLDÜ
Ocakta mahsur kaldığı belirtilen 2 işçinin kurtarılması için ise çalışma başlatıldı.
Çalışmalar neticesinde bir işçinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.
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