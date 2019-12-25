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‘Herkes akıllı olacak’ deyip ateş etmişti! İstenen ceza belli oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
‘HERKES AKILLI OLACAK’ DEYİP ATEŞ ETMİŞTİ! İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Aracıyla ’nın önünden geçerken elindeki silahla havaya ateş açıp yanındaki kadına “Herkes akıllı olacak, 'ni çek” diyen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık Kılıç hakkında “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “ bulundurmak” suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Şişli'de 3 Aralık gece saat 02:00 sıralarında E-5 karayolu üzerinde seyir halindeyken 'nın önünden geçtiği sırada elindeki silahla arabanın içinden havaya ateş ederek yanında oturan kız arkadaşına 'Herkes akıllı olacak, 'ni çek' şeklinde sözler söyleyen gözaltına alınmıştı. Tutuklanarak ceza evine gönderilen Kılıç hakkında savcılık soruşturmasını tamamladı.

SİLAH BULUNAMADI

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı hazırladığı iddianamede, şüpheli Kılıç'ın ifadesinde silahın gerçek Glock marka silah olduğunu belirttiği, silahı Mahmutbey gişelerini geçince 2 km sonra yolun sağ tarafında bulunan yeşillik alana attığını söylediği, burada arama yapıldığı anca silaha ulaşılamadığı bunun üzerine Kılıç ve kız arkadaşı P.S.K'nın evinde arama yapıldığı ancak silahın burada da bulunamadığı belirtildi.

İddianamede Kılıç'ın, "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve " bulundurmak" suçlarından 1,5 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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