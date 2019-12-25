Ankara’da cuma günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
Giriş Tarihi: 25.12.2019
Ankara Valiliği, 27 Aralık Cuma günü Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlama törenleri sebebiyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, "27 Aralık 2019 Cuma günü saat 11.00'de Kara Harp Okulu Komutanlığı 2 No'lu Nizamiye'den hareketle Spor Okulu Kavşağı, Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi-Anıtkabir Anadolu (Tandoğan) Meydanı giriş kapısı güzergâhını takiben Anıtkabir'de sona erecek Atatürk Garnizon Koşusu'nda başlangıç/varış noktaları arasındaki güzergâhın koşunun başlamasından 30 dakika öncesi ile koşu bitimine kadar araç ve yaya trafiğine saat 13.45'te Atatürk'ün Ankara'ya gelişinde ilk karşılandığı nokta olan Dikmen Keklikpınarı'nda yapılacak tören için Dikmen Caddesi üzerinden tören alanına gelen yol güzergâhının törenin 2 saat öncesinden tören sonuna kadar çift yönlü olarak araç trafiğine, saat 14.20'de Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayıp Tren Garı önünde sona erecek olan 84. Büyük Atatürk Koşusu'nun yapılacağı Dikmen Caddesi, Cevizlidere Caddesi, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anadolu (Tandoğan) Meydanı, Gar binası güzergâhında başlangıç/varış noktaları arasındaki yolların gidiş istikameti koşunun 30 dakika öncesinden koşunun bitimine kadar araç ve yaya trafiğine, saat 15.00'te Genel Kurmay Kavşağı'ndan başlayarak Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı'nı takiben Ulus Atatürk Anıtı önünde sona erecek olan 27 Aralık Kortej Yürüyüşü için başlangıç/varış noktaları arasındaki yolların gidiş istikameti, yürüyüşün 30 dakika öncesinden yürüyüş sonuna kadar araç trafiğine kapatılacaktır" denildi.
Öte yandan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araç ve yaya trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı vurgulandı.
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