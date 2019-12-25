Ankara’da cuma günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği, 27 Aralık Cuma günü Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlama törenleri sebebiyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "" denildi.Öte yandan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araç ve yaya trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı vurgulandı.