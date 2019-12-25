Noel nedir, neden kutlanır? Noel ile yılbaşı arasındaki fark nedir?

Hristiyanlar için kutsal kabul edilen Noel dönemi başladı. Noel döneminde dünyanın birçok ülkesinde resmi tatil olmaktadır. Peki, Noel nedir, noel neden kutlanır? Noel ile yılbaşı arasındaki fark nedir? Noel ne demek? Noel İsa Peygamber'in doğum günü olarak kabul edilen 25 Aralık günüdür. Ayrıca Doğuş Bayramı ya da Milat Yortusu gibi isimlerle de anılmaktadır. İşte, Noel Bayramı hakkında merak edilenler!

Noel nedir? Noel neden kutlanır? 25 Aralık tarihine girilmesiyle birlikte dünya üzerinde birçok ülkede Noel kutlaması yapılmaya başlandı. Hristiyanlar için önemli bir gün olan Noel'de dünya üzerinde birçok ülkede resmi tatil olmaktadır. Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar.

NOEL NEDİR?

Noel, Hz. İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milât Yortusu olarak da bilinir. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar.

YILBAŞI İLE NOEL ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Yılbaşı ya da yeni yıl kutlamalarının tarihi ise milattan önceye dayanıyor. Tarihçiler, yeni yıl kutlamalarının Roma İmparatoru Julis Sezar tarafından başlatıldığını belirtir. Daha sonra yılbaşı dünyada en yaygın şekilde kullanılan Miladi takvimin ocak ayının ilk günü olarak belirlendi. Yani yılbaşı ile Noel birbirinden farklıdır. Sadece tarihleri birbirine yakın olduğu için Avrupa ülkeleri bu iki bayramı birleştirerek 1 haftalık tatil yapar.

NOEL NEDEN FARKLI TARİHLERDE KUTLANIYOR?

İsa Peygamber'in genel olarak Batı Şeria sınırları içinde bulunan Beytüllahim'de M.Ö. 4'üncü yüzyılda dünyaya geldiğine inanılıyor.

Noel kutlamalarının ne zaman, nasıl başladığı tam bilinmemekle birlikte, ilk yazılı kayıt M.S. 4'üncü yüzyıl tarihini taşıyor.

Roma İmparatorluğu döneminde M.S. 4'üncü yüzyılda Hristiyanların serbest bırakılmasıyla birlikte kutlamaların da yaygınlaştığı düşünülüyor.

Roma İmparatorluğu'nda 25 Aralık'ta kutlanan Yenilmez Güneşin Doğum Bayramı nedeniyle Noel'in de bu tarihte kutlanmaya başladığını öne sürenler de var.

Ermeni Ortodoks Kilisesi ise 25 Aralık'ın Romalılardan gelen bir adet olduğunu ve ilk dönem Hristiyanlara ait tarihi kayıtlarda İsa Peygamber'in doğum tarihinin 6 Ocak olarak gösterildiğini söylüyor.

Bu nedenle Ermeni Ortodoks Kilisesi, Noel'i 6 Ocak günü kutluyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NOEL MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Noel nedeniyle mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan, mesajında barış vurgusu yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların '24 Aralık Noel Yortuları' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Erdoğan, "Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı Noel Yortuları vesilesiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum. Köklü tarihimizden edindiğimiz birikim ve ilhamla, köken, ırk, mezhep, inanç ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz. Farklılıkları zenginlik olarak telakki ediyor; hoşgörü, saygı ve adaletin, birlik ve beraberliğimizin temeli olduğu bilinciyle geleceğe yürüyor; barış içinde bir arada yaşayarak, bu coğrafyada ortak bir gelecek inşa etme konusundaki kararlığımızı sürdürüyoruz. Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel Yortularının, dayanışma ve hoşgörü ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel Yortusunu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.