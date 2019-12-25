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Son dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.12.2019
KAYSERİ'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Son dakika haberine göre; 'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda 23 kişi yaralandı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 62 AV 245 plakalı Pınarbaşı-Malatya yolunda devrildi.

'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda 23 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 62 AV 245 plakalı Pınarbaşı-Malatya yolunda devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.

Yaralılar Pınarbaşı Devlet Hastanesi ve çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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