Son dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi
Giriş Tarihi: 25.12.2019
Son dakika haberine göre; Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda 23 kişi yaralandı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 62 AV 245 plakalı yolcu otobüsü Pınarbaşı-Malatya yolunda devrildi.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda 23 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 62 AV 245 plakalı yolcu otobüsü Pınarbaşı-Malatya yolunda devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.
Yaralılar Pınarbaşı Devlet Hastanesi ve çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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