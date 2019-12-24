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Yanındaki kadını döven kişiye dayak kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2019
YANINDAKİ KADINI DÖVEN KİŞİYE DAYAK KAMERADA

'de yanındaki kadının saçını çekip atan kişiye, yoldan geçen bir kişi müdahale etti. Olayla ilgili kadının şikayette bulunmadığı öğrenildi.

Geçtiğimiz ay 'de meydana gelen olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, çarşıda alışveriş yapmaya çıkan çift tartışarak ilerledi. Telefonla konuşmaya başlayan kişi, önünde yürüyen kadının saçını çekerek durdurmaya çalıştı.

Yanındaki kadını döven kişiye dayak kamerada YANINDAKİ KADINI DÖVEN KİŞİYE DAYAK KAMERADA

Bu kişi daha sonra kadına peş peşe atmaya başladı. Kadının darp edildiğini gören bir vatandaş ise duruma müdahale etmek istedi. Fakat kadını döven kişi, 'O benim karım' dedi. Bunun üzerine araya giren vatandaş, kadını döven kişiyi yumrukladı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

VATANDAŞ YUMRUK ATTI

Olayı gören esnaf, "Adam kadının saçını tutarak çekti. Ondan sonra iki tane tokat attı. Yumruk vurdu. Ardından vatandaşın biri adama yumrukla müdahale etti. Sonra kadının döven kişi tehdit ederek gitti" dedi. Olayla ilgili kadının şikayette bulunmadığı öğrenildi.

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