Çekmeköy'de İETT otobüsü devrildi! Yaralılar var

Son dakika haberine göre; Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada yaralananlar için olay yerine ambulanslar sevk edildi. Kaza 1 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 09.45 sıralarında Çekmeköy, Şile Otoyolu Alemdağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümraniye istikametinde ilerleyen 138 hat numaralı Ömerli-Ümraniye seferini yapan İETT otobüsü yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak, yan yattı.

1 ÖLÜ, 11 KİŞİ YARALADI

Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sonrasında ise acı haber geldi. Kazada yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralı vatandaşların yardımına diğer yolcular ve yoldan geçen araç sürücüleri koştu.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralılar olay yerine gelen çok sayıda ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ümraniye istikametinde yoğun trafik oluştu.

Feci kazanın yaşandığı bölgeden gelen ilk kareler:



