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Son dakika: Adana'nın 4 ilçesinde eğitime ara verildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
EĞİTİME YAĞMUR ENGELİ! 4 İLÇEDE OKULLAR TATİL OLDU

Son dakika haberine göre 'nın merkez Çukurova, , ve ilçelerindeki tüm okullarda kentte etkili olan sağanak nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

'nın 4 merkez ilçesindeki tüm okullarda sağanak nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Vali Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, merkez Çukurova, , ve ilçelerindeki ilk, orta ve lise ile dengi okulların kentte devam eden sağanak nedeniyle bugün için tatil edildiğini söyledi.

Demirtaş, sağanağın etkisini artırarak sürmesinin beklendiği bilgisi üzerine eğitime ara verme kararı aldıklarını belirtti.

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