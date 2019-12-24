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Hırsızı yakaladı, kaçmasın diye üstüne oturup polisi bekledi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
YAKALADI, ÜSTÜNE OTURDU

’da bir eve girmeye çalışan şüpheli vatandaşlar tarafından yakalandı. Yakalayanlardan biri şüphelinin kaçmasını önlemek için polis gelene kadar üstüne oturdu.

Olay, dün gece merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Mizan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce cezaevinden çıkan C.D'yi fark eden vatandaşlar onu uzaktan takip etti. Şüpheli kentteki yoğun sisten de faydalanarak bir eve girmeye çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı.

Hırsızı yakaladı, kaçmasın diye üstüne oturup polisi bekledi HIRSIZI YAKALADI, KAÇMASIN DİYE ÜSTÜNE OTURUP POLİSİ BEKLEDİ

ÜZERİNE OTURDU

Vatandaşlardan biri C.D'nin kaçmasını önlemek için üstüne oturdu. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi teslim alarak polis merkezine götürdü. Hırsızlığa teşebbüs suçundan işlem yapılan şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

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