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Marmara'da korkutan deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
MARMARA'DA KORKUTAN DEPREM

Son dakika haberine göre, Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 22.35'te açıklarında 3.2 büyüklüğünde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, 'nin Tekirdağ kıyılarında saat 22.35'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Yerin 14 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Tekirdağ kent merkezinde de hissedilirken, kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

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