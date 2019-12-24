Marmara'da korkutan deprem
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 22.35'te Marmara Denizi açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında saat 22.35'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Yerin 14 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Tekirdağ kent merkezinde de hissedilirken, kentte kısa süreli paniğe neden oldu.
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