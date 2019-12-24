Eğitime sağanak ve kar molası

Adana ve Hatay'da sağanak nedeniyle bazı ilçelerde eğitim yapılamayacak. Kayseri'nin de iki ilçesinde kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime ara verildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji tarafından ilimiz genelinde 23 Aralık'tan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışın etkisinin devam edeceği bildirildiğinden, 4 merkez ilçemizde (Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam) 25 Aralık çarşamba günü eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verilmiş olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel aynı tarihte izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

METEOROLOJİDEN ADANA İÇİN YARIN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Adana genelinde son 24 saatte görülen şiddetli (100-200 kilogram/metrekare) sağanağın, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olarak devam etmesi öngörülüyor.

Mevcut yağışlara ilave olarak metrekareye 40 ila 70 kilogram daha yağışın gerçekleşmesi bekleniyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

TUFANBEYLİ'DE YOĞUN KAR İLÇEYİ KARANLIĞA BÜRÜDÜ

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Meteorolojiden ilçedeki elverişsiz hava koşulları ile yağışların artacağı yönünde bilgi verildiğini belirtti.

Sevgili, şunları kaydetti:

"Değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir almak amacıyla ilçemizde eğitim ve öğretime 25 Aralık Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir."

Kaymakam Sevgili, ayrıca engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin de yarın izinli sayılacağını bildirdi.

Öte yandan, ilçede yoğun şekildeki kar nedeniyle saat 16.00'dan beri ilçe merkezinde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

4 İLÇEDE OKULLAR BUGÜN DE TATİL EDİLMİŞTİ

Adana'da sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 4 merkez ilçede tüm okullarda eğitim ve öğretime bugün ara verilmişti.

HATAY'DA KUVVETLİ SAĞANAK NEDENİYLE 2 OKULDA EĞİTİME YARIN ARA VERİLDİ

Samandağ Kaymakamlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçedeki Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi ile Tekebaşı Anaokulu'nda aşırı yağışlardan dolayı yarın eğitime ara verildi.

Öte yandan, il genelinde yağış aralıklarla sürüyor.

KAYSERİ'DE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yahyalı Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre ilçeye bağlı bazı mahallelerden taşımalı eğitimle ilçeye gelen öğrenciler, yarın idari izinli sayılacak.

Öte yandan Sarız ilçesinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.