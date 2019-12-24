Gece terörü hastalığı nedir? Gece terörü hastalığı belirtileri nelerdir?

Gece terörü hastalığı nedir? Hekimoğlu dizisinde izlenen gece terörü hastalığı belirtileri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Derin uyku sırasında ortaya çıkan bir hastalık olan gece terörü hastalığı genellikle uyku başladıktan sonra 2-3 saat sonra görülmektedir. Hasta, uykudan korkuyla uyanıp boş gözlerle etrafa bakarak bağırmaya ya da çığlık atmaya başlar. İşte, gece terörü hastalığı hakkında merak edilenler!

Gece terörü hastalığı nedir? Gece terörü hastalığı belirtileri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hekimoğlu dizisinde tanıtılan gece terör hastalığı gündem oldu. Vatandaşlar gece terörü hastalığı hakkında araştırma yapmaya başladı. Gece terörü hastalığı genelde stresli ve aşırı yorgunluğun yaşandığı dönemlerde yaşanmaktadır. Çocuklarda görülen gece terörü hastalığında gözler açık olabilir. Çığlıkla başlayan uyku teröründe hasta konuşabilir, hatta uyanıkmış gibi görülebilir. Aslında derin bir uykudadır.

GECE TERÖRÜ HASTALIĞI NEDİR?

Derin uyku sırasında ortaya çıkan gece terörü uyku başladıktan 2-3 saat sonra görülür. Hasta, uykudan korkuyla uyanıp boş gözlerle etrafa bakarak bağırmaya ya da çığlık atmaya başlar. Beraberinde genellikle çarpıntı, hızlı soluma, ciltte kızarıklık, terleme, kas kasılmaları da olur. Olay sırasında hasta uykudayken, dış uyaranlara yanıt vermeksizin yatakta oturur, uyandırılırsa dalgın ve kendinde olmayan bir tavır sergiler. Yatağı genellikle terk etmez, ancak özellikle engellenmeye çalışılırsa anlamsız davranışlar sergileyebilir.

Sıklıkla çok kısa sürelidir ancak bazen 30-40 dakikaya kadar uzayabilir. Atak esnasında ve sonrasında çevreyle ilişkisizdir, sabah uyandığında atağı hatırlamaz. Atak sonunda hasta tam bir uyanıklık olmaksızın yatışır ve kendiliğinden uykuya dalar. Uyku kalitesini bozması sebebiyle sıklıkla hastanın gündüz bilişsel fonksiyonlarında bozulmaya sebep olabilmektedir.Kabusla çok karışmakta olan gece terörünün farkı ertesi gün hatırlanmamasıdır. Oysa kabusta hasta sabah kalktığında, o gece gördüğü rüyayı ve korkusunu hatırlayabilir.

GECE TERÖRÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uyku sırasında çocuk birden yatakta oturur duruma geçer ve korku işareti olarak çığlık atar, ardından ağlamaya başlar.

Çocuk hızlı hızlı soluk alıp verir, kalbi hızı artar, terleyebilir ve korkuyla çığlık atarak kıvranır. Bu durum birkaç dakika veya daha uzun sürer, çocuk daha sonra sakinleşir ve yeniden uykuya dalar.

Kâbustan farklı olarak çocuk ertesi gün bu olayı hatırlamaz. Oysa kâbusta çocuk sabah kalktığında, o gece gördüğü rüyayı ve korkusunu

hatırlayabilir. (Yani cocuk REM uykusunda görülen kâbusları hatırlar. NREM uykusu zaten hatırlanmaz.)

Bozukluk esnasında huzursuz ve taşkın davranışlar gösterir.

Beceriksizce oturur veya koşar; çığlık atar veya hırsla bağırır;

Size baktığı halde görmez ve orada bulunduğunuzu algılayamaz;

Sabah olanları hatırlamaz.

GECE TERÖRÜ HASTALIĞININ NEDENLERİ

1- Uyku apnesi: Çocuğun bedeninin uyanması gerçekleşirken ruhen hala uykuda olması durumudur. Çocuk o an konuşsa bile bu bilinçli bir şekilde gerçekleşmez, hayal dünyasında algıladıklarına karşı mırıldanmalarıdır.

2- Derin uyku: Tıpkı uyku apnesinde olduğu gibi normal şartlarda uyanması gereken çocuğun bedensel anlamda uyanma güçlüğü çekmesi ve görülen kabusun etkisiyle gece terörü oluşabilir.

3- Travmatik olaylar: İzlenilen filmlerdeki olumsuz durumlar, ölüm, taciz, deprem gibi sorunların etkisiyle ortaya çıkabilir.