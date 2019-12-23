Okullar ne zaman tatil olacak? Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatile kaç gün kaldı?

Eylül ayında başlayan ilk dönemin tamamlanmasına haftalar kaldı. Tatil için hazırlıklarına yavaş yavaş başlayan veli ve öğrenciler Bakanlığın takvimine göre okulların ne zaman kapanacağını öğrenmek istiyor. Vatandaşlar hazırlıkları bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirecek. Peki, yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatile kaç gün kaldı? İşte detaylar...

Okullarda ilk dönemin son yazılı ve sınavları başlarken ocak ayına günler kala, öğrenci ve veliler okullar ne zaman tatil olacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 15 tatil için geri sayım devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2019 2020 eğitim öğretim yılı takvim bilgileri yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatile kaç gün kaldı? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllık olarak yayımladığı takvime göre öğrenciler bir eğitim öğretim yılı boyunca 3 kez tatil dönemi yaşayacak. Ara tatiller ve 15 tatiller ile öğrencilerin sene içindeki tatil süreci 1 ayı bulacak.