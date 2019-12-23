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Meteoroloji'den İstanbul'a bir iyi bir kötü haber geldi! Fırtına gidiyor, yağış geliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
BİR İYİ BİR KÖTÜ HABER! İSTANBULLULAR DİKKAT...

'den yapılan açıklamaya göre; 'da etkili olan fırtına bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybediyor, yağış ise devam edecek. Kötü haber ise yağışla birlikte sıcaklıklar daha da düşecek.

Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu uyarı ve tahminler doğrultusunda, 'da etkili olan fırtınanın bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul ve genelinde etkisini azaltması bekleniyor.

HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK

Yine yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların bu hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

NORMAL CİVARLARDA SEYREDECEK

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının da bugün akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.



FIRTINA GİDİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında "Fırtınanın bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde etkisini azaltması bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının bugün akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.'' denildi.

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