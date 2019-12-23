İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri! 23 Aralık iptal edilen İDO ve BUDO seferleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı ile İstanbul'da beklenen lodos gece etkisini göstermeye başladı. Lodos nedeniyle, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti. İşte 23 Aralık Pazartesi iptal edilen İDO ve BUDO seferleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı ile İstanbul'da beklenen lodos gece etkisini göstermeye başladı. Etkili olan Lodos Marmara'da deniz ulaşımını etkiledi.
İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle İDO ve BUDO'dan yapılan açıklamalarla bazı seferler iptal edildi.
İDO'nun iptal edilen seferler ise şöyle:
Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 23.12.2019 07:30, Bostancı-Beşiktaş 23.12.2019 07:40, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 23.12.2019 07:45, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 23.12.2019 07:50, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 23.12.2019 08:30, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 23.12.2019 09:50
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal edilen seferleri ise şunlar:
23.12.2019 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
23.12.2019 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
23.12.2019 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
23.12.2019 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
23.12.2019 10:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
23.12.2019 13:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
23.12.2019 13:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
23.12.2019 14:25 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
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