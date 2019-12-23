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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi | 23 Aralık 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2019
METEOROLOJİ'DEN ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

2019 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, , , Batı ( hariç) ile ve çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 23 Aralık 2019 Pazartesi hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, , , Batı ( hariç) ile ve çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, 'nin güneyi, 'in batı kıyıları, ,, Bursur, ve çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli(30-60 kg/m2), Aydın, , Mersin ve Adana çevreleri ile 'nın doğu ilçelerinde şiddetli(51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden Marmara, Ege, İç Anadolu ile Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına(60-90 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde(100 km / saat üzeri) esmesi bekleniyor.

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