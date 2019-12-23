Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi | 23 Aralık 2019 hava durumu
23 Aralık 2019 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 23 Aralık 2019 Pazartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları, Manisa,Denizli, Bursur, Isparta ve Karaman çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli(30-60 kg/m2), Aydın, Muğla, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde şiddetli(51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden Marmara, Ege, İç Anadolu ile Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına(60-90 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde(100 km / saat üzeri) esmesi bekleniyor.
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