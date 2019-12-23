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Ercan Kont hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2019
ERCAN KONT HAYATINI KAYBETTİ

kaldığı huzurevinde hayatını kaybetti. 77 yaşındaki ünlü tiyatrocu Ercan Kont, bir süredir Merkez Seyhan ilçesindeki huzurevinde kalıyordu.

Adana'da tiyatro oyuncusu kaldığı huzurevinde yaşamını yitirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünden emekli olan 77 yaşındaki Ercan Kont, bir süredir kaldığı Merkez Seyhan ilçesindeki huzurevinde hayata gözlerini yumdu.

Bir televizyon programında okuduğu "Cinnet" şiiriyle de bilinen Kont'un daha önce iki defa beyin ameliyatı geçirdiği ve alzaymır hastası olduğu öğrenildi.

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