İzmir su kesintisi 3 büyük ilçeyi etkiliyor! İzmir Buca, Gaziemir, Karabağlar sular ne zaman gelecek?

İzmir’de devam eden su kesintisi İzmir’in 3 büyük ilçesini etkiliyor. İzmir Buca, Gaziemir, Karabağlar sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi nedeniyle özellikle bu 3 ilde yaşayan vatandaşlar sıkıntı çekiyor. İZMİR Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre; 3 büyük ilçede yaklaşık 2 gün 12 saat su kesintisi uygulanacağını bildirildi. Peki, İzmir’de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar…

İzmir'de 60 saati kapsayan su kesintisi nedeniyle vatandaşlar İzmir'de sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İzmir Buca, Gaziemir, Karabağlar sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi nedeniyle vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırıyor. İZMİR Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), Tahtalı Barajı'nda ana boru hattının arızalanması sonucu 3 büyük ilçede yaklaşık 2 gün 12 saat su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

İZMİR SU KESİNTİSİ 60 SAATİ BULACAK!

İZSU, Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisine giden 2 bin 200 mm'lik ana boru hattının arızanlandığını duyurdu. Menderes ilçesi Küner Mahallesi yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışmalar başlatıldığını bildiren İZSU, yaklaşık 2 gün 12 saat boyunca Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde su kesintisinin yaşanacağını da açıkladı.