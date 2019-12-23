Son dakika: Tunceli'de deprem
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02:58 sularında gerçekleşen deprem Tunceli'de korku dolu anlar yaşattı. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.58'de Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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