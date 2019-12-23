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Son dakika: Tunceli'de deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
TUNCELİ'DE GECE YARISI DEPREM

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde meydana geldi. Saat 02:58 sularında gerçekleşen deprem Tunceli'de korku dolu anlar yaşattı. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.58'de Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER

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