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Bakırköy'de dansçı lise öğrencisi bıçaklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
BAKIRKÖY'DE DANSÇI LİSE ÖĞRENCİSİ BIÇAKLANDI

Bakırköy'de aynı zamanda profesyonel dansçı olan lise öğrencisi başka bir lisenin öğrencisi tarafından uğradığı  bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Hastanede tedavisi süren gencin hayatı tehlikesi sürerken, şüpheli lise öğrencisi genç ise çıkarıldığı mahkemece çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verilerek şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde yakınlarında yaşandı. Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi 'nde öğrenci olan ve aynı zamanda Büyükçekmece Belediyesi Altın Köprü Halk Dansları topluluğunda dansçı olan (17), iki arkadaşıyla birlikte okuldan çıktı. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte yürüyen Tamalan ve arkadaşlarının önünü başka bir lisede okuyan B.Ç. (17) ve arkadaşlarının olduğu bir grup kesti.

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