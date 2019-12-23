Bakırköy'de dansçı lise öğrencisi bıçaklandı
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
Bakırköy'de aynı zamanda profesyonel dansçı olan lise öğrencisi Berhan Tamalan başka bir lisenin öğrencisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Hastanede tedavisi süren gencin hayatı tehlikesi sürerken, şüpheli lise öğrencisi genç ise çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi yakınlarında yaşandı. Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi 'nde öğrenci olan ve aynı zamanda Büyükçekmece Belediyesi Altın Köprü Halk Dansları topluluğunda dansçı olan Berhan Tamalan (17), iki arkadaşıyla birlikte okuldan çıktı. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte yürüyen Tamalan ve arkadaşlarının önünü başka bir lisede okuyan B.Ç. (17) ve arkadaşlarının olduğu bir grup kesti.
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