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Bartın'da kızların evine kamera yerleştiren sapık doktor emeklilik başvurusu yaptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
SAPIK DOKTORUN SKANDAL BAŞVURU!

'da 2 kız öğrencinin evinin tuvaletine yerleştirdiği iddiasıyla aile sağlığı merkezindeki aile hekimliği sözleşmesi feshedilerek, açığa alınan pratisyen doktor K.Ü. (50), emekli olmak için 'ne dilekçe verdi.

Kentteki aile sağlığı merkezinde aile hekimi olarak görev yapan K.Ü., 10 gün önce hazırladığı düzenekle yan dairesine taşınan 2 kız üniversite öğrencisinin tuvalet penceresinden içeri yerleştirdi.

SERBEST BIRAKILDI

Kız öğrencilerden biri, tuvaletteki kamerayı fark ederek, durumu polise haber verdi. Polis ekipleri, doktor K.Ü.'yü gözaltına alırken, evde bulunan kamera ve bilgisayara da el koydu. Doktor K.Ü., savcılıkta ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DİLEKÇE VERDİ

Doktor K.Ü.'nün bugün 'ne giderek, emeklilik dilekçesini verdiği öğrenildi. Öte yandan Sağlık Müdürlüğü'nce başlatılan idari soruşturma devam ederken, doktor K.Ü.'nün, bağlı bulunduğu aile hekimliği merkezindeki sözleşmesi feshedilerek, açığa alındığı belirtildi.

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