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Son dakika: Valilikten Bursa için önemli uyarı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.12.2019 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019
VALİLİKTEN BURSA İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Son dakika haberine göre ve çevrelerinde hızı 75 kilometreye ulaşacak fırtına beklendiği bildirildi.

Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 3'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmelerine göre, bugün ve yarın öğle saatlerine kadar il genelinde güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-75 kilometre/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Vatandaşlar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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