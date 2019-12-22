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Son dakika: Meteoroloji'den flaş uyarı! Kar yağışı geliyor... (22 Aralık 2019 hava durumu)

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.12.2019 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019
METEOROLOJİ'DEN FLAŞ UYARI! KAR GELİYOR...

Meteoroloji’den son dakika açıklaması geldi. Vatandaşlar Google üzerinden bugün hava durumu nasıl olacak? (22 Aralık 2019 hava durumu) sorusunu soruyor. 'de hafta sonundan itibaren Trakya ile iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde görülen sis etkisini kaybedecek. Gelecek hafta ortasından itibaren iç ve doğu kesimlerde kar beklenirken, sıcaklıklar mevsim normallerine inecek. İşte illerden hava durumu tahminleri…

'nden yapılan uyarıda, 'da pazar günü akşam saatlerinden sonra başlayacak yağış önümüzdeki hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği kaydedildi. Rüzgarın güneybatı yönlerden cumartesi günü kuvvetli, pazar günü ve pazartesi sabah saatlerine kadar ise fırtına şeklinde (60-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının pazartesi gününden itibaren azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili yapılan açıklama şöyle;

Cumartesi günü kuvvetli lodosla birlikte Trakya, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, hazar günü Marmara, Ege, Batı , akşam saatlerinden sonra 'nun kuzeybatısı ve Batı 'in batısında görülmesi bekleniyor. Pazar günü rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Marmara ve Ege bölgelerinde fırtına şeklinde (60-80 yer yer 100 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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