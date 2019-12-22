Son dakika: Meteoroloji'den flaş uyarı! Kar yağışı geliyor... (22 Aralık 2019 hava durumu)

Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması geldi. Vatandaşlar Google üzerinden bugün hava durumu nasıl olacak? (22 Aralık 2019 hava durumu) sorusunu soruyor. Türkiye'de hafta sonundan itibaren Trakya ile iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde görülen sis etkisini kaybedecek. Gelecek hafta ortasından itibaren iç ve doğu kesimlerde kar beklenirken, sıcaklıklar mevsim normallerine inecek. İşte illerden hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, İstanbul'da pazar günü akşam saatlerinden sonra başlayacak yağış önümüzdeki hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği kaydedildi. Rüzgarın güneybatı yönlerden cumartesi günü kuvvetli, pazar günü ve pazartesi sabah saatlerine kadar ise fırtına şeklinde (60-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının pazartesi gününden itibaren azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor.