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Son dakika: Uludağ'da orman yangını!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.12.2019 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019
ULUDAĞ'DA ORMAN YANGINI!

Son dakika haberine göre Uludağ'da yaylada çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Erikli Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince olay yerine çok sayıda yangın söndürme aracı ile ekipler sevk edildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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